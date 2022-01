La "guerra" tra spacciatori sul Carso continua: ennesimo arresto, in manette cinquantenne

Il traffico nel triangolo triestino della droga produce altri arresti e svela retroscena importanti. Tra la vicina Slovenia, le aree urbane attorno a Trieste e l'altopiano carsico il Nucleo di Polizia Giudiziaria della Locale giuliana ha messo a segno un'altra importante operazione antidroga, conclusasi con l'arresto di un cinquantenne triestino residente in una frazione del Carso. Nell'abitazione di P.D., queste le sue iniziali, sono stati rinvenuti oltre 300 grammi di marijuana, diverse dosi di cocaina e eroina, alcuni grammi di hashish, ecstasy, bilancini e centinaia di euro ritenuti provento dell’attività illecita.

Da quanto emerso dalle indagini condotte in maniera congiunta dal Npg e dai carabinieri di Aurisina - e coordinate dalla Procura della Repubblica triestina - l'uomo si era sostituito ad uno spacciatore al momento in carcere (sempre per gli stessi reati). P.D. non è il solo ad accorgersi dell'assenza del piccolo boss residente a Opicina. La Polizia Locale ha individuato anche un pregiudicato monfalconese di 45 anni (L.R. le iniziali) che quasi ogni giorno si riforniva in Slovenia e poi incontrava diversi clienti "già emersi nella documentazione sequestrata" all'opicinese e fermati in più occasioni con addosso dosi di eroina e cocaina.

Le perquisizioni e gli arresti a catena sono iniziati nel novembre 2020 per proseguire fino alle scorse settimane. Il la all'operazione per contrastare il flusso di droga sul territorio triestino veniva dato sempre dal Nucleo di Polizia Giudiziaria della Locale. E' proprio l'assenza di uno spacciatore a farne emergere altri. Che vengano dalla zona del confine di Basovizza o dall'Isontino cambia poco. La piazza chiede, la piazza dà. [continua]