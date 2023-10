Spaccio di eroina in casa a Valmaura: arrestata giovane coppia

TRIESTE - Arrestati per presunto spaccio di droga un 28enne e una 25enne, dopo un'approfondita perquisizione della polizia locale che ha portato alla luce varie dosi di stupefacenti tra cui 50 grammi di eroina. E' successo martedì 3 ottobre, nel pomeriggio. Il nucleo di polizia giudiziaria ha effettuato un controllo in borghese in zona Valmaura, in seguito a numerose segnalazioni su un anomalo viavai di persone all’interno di un palazzo. Dopo una decina di minuti gli operatori hanno notato una persona che entrava nell’edificio con fare circospetto e ne usciva poco dopo. Gli agenti lo hanno seguito fino in piazza Garibaldi, dove è stato fermato per l’identificazione e un controllo preventivo. Nascosto in una tasca interna dello zaino, gli operatori hanno trovato un involucro con poco più di un grammo di eroina.

Dopo ulteriori accertamenti e in accordo con il Pubblico Ministero, gli agenti si sono recati nell’appartamento da dove era uscito l’uomo. Entrati nell’abitazione, dov’erano domiciliati un uomo del 1994 e la sua fidanzata del 1998, gli agenti hanno trovato, nascosti in un armadio della camera da letto, 50 grammi di eroina, parte della quale già frazionata in circa 15 singole dosi. Rinvenuti anche circa 10 grammi di hashish, anche questa frazionata, marijuana e polline di hashish. Inoltre, all’interno del frigorifero, erano custodite 7 confezioni di metadone, alcune delle quali parzialmente utilizzate e tutte con etichetta abrasa. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato insieme al materiale per il confezionamento delle dosi e circa 2mila euro, possibile provento del presunto spaccio. I due giovani, accompagnati alla caserma San Sebastiano, dopo le formalità di rito sono stati posti agli arresti domiciliari per la presunta detenzione di droga a fini di spaccio.