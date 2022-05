Spaccio in Giardino pubblico, cinque arresti, sequestri per oltre mezzo kg

Spacciavano come se nulla fosse all'interno del Giardino pubblico Muzio de' Tomasini, a due passi dalla stazione della Polizia Locale e in presenza di famiglie e minori. Dopo lunghe indagini condotte dalla Squadra Mobile della questura di Trieste e coordinate dal pubblico ministero Federico Frezza, cinque spacciatori di origini straniere sono stati arrestati. Nell'operazione sono stati sequestrati anche quattro chilogrammi di hashish. I pusher finiti in manette sono rispettivamente di nazionalità afghana, pakistana ed egiziana, ed hanno un'età compresa tra i 20 e i 30 anni. Tutti i soggetti (tra cui alcuni richiedenti asilo ed altri regolari) erano già stati raggiunti di provvedimento di revoca di ritardati arresti per l'essere indagati, come si legge nella nota di via del Teatro romano, "per i delitti di detenzione, trasporto e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish anche a soggetti minori degli anni 18".

Il blitz (guarda il video)

L'operazione è stata chiamata "Giardino pubblico" e ha visto coinvolti, come si può notare dal video che pubblichiamo, numerosi soggetti che incuranti della vita quotidiana operavano nella più completa ed indisturbata illegalità. Gli acquirenti, come scoperto dalla Mobile, "per approvvigionarsi dello stupefacente, si recavano all’interno del parco ove i pusher erano in grado di soddisfare le richieste a qualsiasi ora del giorno noncuranti del fatto che la predetta area verde era frequentata da famiglie con bambini". All'interno del giardino potevano nascondere la droga (nella maggior parte dei casi hashish) grazie alla vegetazione, ma anche consumarla senza grossi problemi. Inoltre, per rendere la loro attività apparentemente ancora più sicura, si avvalevano di un "collaudato sistame di sentinelle" che si appostavano "al fine di segnalare, per tempo, l’eventuale arrivo della Polizia". Tutti gli arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di via Coroneo.