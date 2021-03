Da Chiarbola al "covo" di Valmaura, spaccio di hashish e marijuana: nei guai ventenne

Alla fine di febbraio personale del Nucleo di polizia giudiziaria - in seguito alle segnalazioni di alcuni cittadini - allestiva dei servizi mirati di osservazione nell'area per bambini vicina al campo di calcio di via Norma Cossetto (Chiarbola), focalizzando l'attenzione su un gruppo di cinque giovanissimi: durante il controllo dei documenti, due di essi - minorenni -, manifestavano un tale nervosismo da indurre gli agenti a procedere alla loro ispezione in forza della normativa sugli stupefacenti e trovandoli in possesso di più dosi di marijuana. Accompagnati alla caserma San Sebastiano di via Revoltella, i due minori venivano riaffidati ai rispettivi genitori, dopo averli informati sugli accertamenti a carico dei loro figli.

La "centrale" di spaccio di via Valmaura

Dagli elementi acquisiti, inoltre, gli investigatori individuavano il luogo dello spaccio, un appartamento in via Valmaura: i successivi servizi di pedinamento e controllo, consentivano poi di raccogliere ulteriori elementi probatori sull'attività illecita, riconducendola ad un giovane del 2001, F.A., al quale sono stati sequestrati numerosi quantitativi di marijuana e hashish. L'ipotesi di reato è la cessione di sostanze stupefacenti con l'aggravante, in alcuni casi, della destinazione a soggetti minorenni. I minorenni in possesso di sostanze stupefacenti sono stati segnalati al Prefetto di Trieste in qualità di assuntori.