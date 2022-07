Spaccio nel parco: arrestato un 29enne

Nell'ambito dei servizi di controllo territorio effettuati a Monfalcone, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 29enne di origine rumena.

Nella giornata del 18 luglio scorso, nel parco pubblico tra via Pacinotti e Canale dei Dottori le forze dell'ordine hanno controllato due giovani, entrambi di nazionalità rumena, intenti a consumare uno spinello. Da un controllo più approfondito E.G.C. di anni 25 è stato trovato in possesso di 5 grammi di marijuana mentre sull’altra persona, U.A.M. di anni 29, è stato rinvenuto un astuccio contenete 70 grammi lordi di hashish ed un bilancino elettronico atto alla pesatura; la sostanza era già stata divisa e confezionata in dosi pronta allo spaccio.

La Polizia ha quindi effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del 29enne dove è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente del medesimo tipo, anch’essa già confezionata e pronta alla cessione, per un peso complessivo di circa 300 grammi. L'uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre il 25enne è stato segnalato alla Prefettura quale “consumatore”.