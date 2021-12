Quasi 30 grammi di marijuana e hashish, in caserma spunta anche un coltello: nei guai tre giovani

La Polizia Locale ha denunciato tre giovani, di cui uno minorenne, perché trovati in possesso di circa 30 grammi tra marijuana e hashish. A fermare il gruppetto sono stati gli agenti del Nucleo Interventi Speciali dopo averli notati parlottare vicino ad un negozio del Borgo Teresiano. Ad attirare l'attenzione degli agenti è stata la presenza del minorenne, gravato da trascorsi per spaccio di stupefacenti. Addosso ai tre giovani, dopo l'ispezione, sono stati trovati cinque grammi tra hashish e marijuana ed un grinder. Una volta in caserma, la perquisizione ha fatto emergere ulteriori 24 grammi di marijuana, che il minorenne aveva nascosto nella biancheria intima. P.J.V. (assieme a H.S. i due maggiorenni, rispettivamente del 2002 e del 1996) è stato denunciato anche perché trovato in possesso di un coltello "a carta di credito" con una lama di sette centimetri.