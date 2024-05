Blitz in piazze e giardini: spacciavano coca e hashish, fermati in quattro

TRIESTE - Continuano i controlli antidroga della polizia locale del Comune di Trieste nei giardini e nelle piazze di spaccio cittadine. Nella giornata di ieri 29 maggio le pattuglie del Nis e di Polizia giudiziaria, assieme all'unità cinofila veneta (in supporto agli agenti triestini), hanno setacciato giardino Basevi, piazza Perugino e la scalinata di via Pindemonte, fermando quattro persone in quanto trovate in possesso di diversi quantitativi di stupefacente. Nel primo caso, avvenuto in piazza Perugino, un giovane ventenne di origine straniera aveva con sé dieci dosi di cocaina (la droga è stata trovata all'interno del suo zaino, già confezionata e pronta per essere spacciata) e alcuni grammi di hashish.

Gli altri sequestri: Farneto e giardino Basevi

Sempre nella stessa zona gli agenti hanno fermato un giovane con addosso una "modica quantità" di hashish. Per questo motivo il ragazzo verrà segnalato alla Prefettura. Nell'area del giardino Basevi il personale antidroga ha identificato un giovane triestino, sempre per possesso di hashish. Infine, nell'area della scalinata che da via Pindemonte conduce al parco Farneto (nei pressi del monumento che omaggia la figura di Alma Vivoda), gli agenti del Nis hanno fermato un minorenne ospite di una comunità: con sé aveva circa mezzo etto di hashish, anche questa pronta per essere immessa sulla piazza.