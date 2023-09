Presunto spacciatore dà in escandescenze in via Geppa: portato via dalla Polizia locale (FOTO)

TRIESTE - Un presunto spacciatore viene fermato per controlli in via della Geppa, e la situazione degenera. L'uomo, di origine straniera, ha infatti dato in escandescenze e ha avuto un atteggiamento aggressivo, tanto da rendere necessario l'intervento di tre pattuglie della Polizia locale, che lo hanno portato in caserma. Le verifiche hanno rilevato che l'uomo aveva in effetti con sé della droga. E' successo in via della Geppa, in prossimità dell'intersezione con via Trento, nella giornata di ieri, venerdì 22 settembre, intorno alle 17:30. La Polizia locale conferma l'accaduto ma al momento mantiene il riserbo sui dettagli. Le indagini sono in corso.

Il fatto viene descritto a Trieste Prima da una testimone: "Ero a casa di un'amica quando ho sentito dei forti schiamazzi, mi sono affacciata alla finestra e ho visto una persona che gridava contro gli agenti di polizia locale in un italiano stentato. Si tirava su le maniche e aveva un atteggiamento minaccioso. Sono intervenuti, con toni più calmi, tre uomini che sembravano suoi connazionali. Ho visto l'uomo gettare qualcosa in un cassonetto, che poi è stato controllato dalla polizia locale".

Alla fine gli agenti hanno condotto in caserma il presunto spacciatore, ma poco dopo l'episodio "si vedevano ancora delle persone avere scambi sospetti, cosa non rara in quella zona, l'ho visto accadere altre volte". L'area è stata in effetti più volte sotto la lente delle forze dell'ordine come zona di spaccio e risse. Nei prossimi giorni saranno comunicati i dettagli dell'operazione.