Shock a Zagabria: spara a un poliziotto davanti al Parlamento, poi si suicida

Ieri mattina alle 8:05 a Zagabria un ragazzo di 22 anni è spuntato da dietro il palazzo del Governo in piazza San Marco e ha sparato contro un agente di Polizia di guardia, poi è scapparo per togliersi la vita diversi minuti dopo in un sobborgo poco distante in linea d'aria dal centro storico. Come riporta Tv Capodistria, i passanti hanno chiamato subito l'ambulanza dopo aver visto il poliziotto a terra. "Diceva che stava molto male e stava per morire - spiega una testimone ai microfoni dell'emittente - abbiamo cercato di consolarlo". L'agente è stato colpito da quattro proiettili, si trova ora all'ospedale di Zagabria e si troverebbe fuori pericolo di vita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il ragazzo, di nome Danijel Bezuk, era molto attivo sui social e inneggiava a cantanti di estrema destra come il candidato del Movimento Patriottico Miroslav Skoro, e spesso inveiva contro i serbi. "Dopo quello che è successo - ha detto il primo ministro Andrej Plenkovic - rinforzeremo le misure di sicurezza. Il ragazzo è arrivato dal retro, a piedi, una situazione difficilmente prevedibile". Secondo il presidente della Repubblica Zoran Milanovic "bisogna controllare la diffusione delle armi in Croazia e scovare le persone che ne possiedono una senza il porto d'armi. Il problema è che si tratta di un'arma in dotazione all'esercito croato e ci si chiede cosa ci facesse nelle mani di quel ragazzo".