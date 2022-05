Sparatoria a Capodistria: morto un 79enne, ferita la figlia

La Polizia di Capodistria ha ricevuto la chiamata di un cittadino poco prima delle 14 e l'uomo ha dichiarato di aver sentito esplodere dei colpi in Kro?na cesta a Capodistria. Sul posto le autorità hanno trovato due feriti: un uomo di 79 anni e la figlia 28enne, che sono stati portati all'ospedale di Izola. I sanitari, in seguito, hanno riferito che l'uomo era morto per ferite da arma da fuoco. Arma che è stata trovata dalla Polizia sul luogo del delitto, il che ha portato gli investigatori a ipotizzare la pista del tentato omicidio con suicidio. Il motivo per cui è avvenuta la sparatoria non è ancora ufficialmente noto.

La polizia e gli investigatori hanno messo in sicurezza il luogo, l'ispezione e la raccolta di informazioni sono ancora in corso. Maggiori informazioni saranno fornite dalla polizia lunedì, quando saranno svolte le prime azioni investigative, hanno annunciato.