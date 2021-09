Sparatoria in un bar a Lubiana: tre feriti

Sparatoria a Lubiana all'interno di un bar, non lontano dal centro commerciale BTC, nel pomeriggio di ieri, venerdì 17 settembre. Come riporta Radio Capodistria, due persone hanno riportato ferite di arma da fuoco e una terza sarebbe stata colpita con un corpo contundente. Sono ora ricoverati in ospedale ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Secondo il portale online ?urnal24, gli aggressori, ora a piede libero, avrebbero lanciato un lacrimogeno nel bar e poi avrebbero sparato contro due uomini, i quali a loro volta sarebbero stati armati e avrebbero risposto al fuoco. Indagini in corso.