Sparatoria in Questura: confermata la pericolosità di Meran

TRIESTE - Confermata dalla Corte d'assise d'Appello di Trieste la pericolosità sociale di Alejandro Augusto Stephan Meran, 33enne cittadino domenicano colpevole dell'omicidio degli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. Lo riporta Il Piccolo. Meran deve infatti essere sottoposto a una valutazione periodica della pericolosità sociale dopo essere stato assolto in primo e secondo grado per vizio di mente e ritenuto non imputabile. Per lui è stata disposta la misura di sicurezza detentiva in una Rems per un minimo di 30 anni.

Lo psichiatra Francesco Piani, incaricato di stilare la perizia, ha diagnosticato al 33enne una psicosi schizofrenica. Per lo psichiatra, con l'inserimento in Rems le condizioni di Meran sarebbero "notevolmente migliorate", anche se mancano "segnali di ravvedimento e o pentimento" e "consapevolezza della malattia". Infine, ha dichiarato Piani, "è assai scarsa la consapevolezza dei reati commessi e della loro estrema gravità" cosa che "lo porta a ritenersi di fatto innocente" e a chiedere ripetutamente di tornare nella sua casa di Trieste.