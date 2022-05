Sparatoria Questura: Il capo della Polizia chiama i familiari di Matteo e Pierluigi

Il capo della Polizia Lamberto Giannini ha contattato i familiari di Matteo Demenego e Pierluigi Rotta per un lungo colloquio. Come riporta Ansa, Giannini ha sentito le famiglie subito dopo la sentenza che ha assolto Alejandro Augusto Stephan Meran, ritenuto non imputabile. E' stato comunque disposto il ricovero per trent'anni in una Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems).