Sparatoria, Roberti incontra le associazioni di costruttori: “Creare decalogo di ‘best practices’ per la sicurezza”

Si è parlato dei rischi connessi ai bonus edilizi, che in assenza di pianificazione pluriennale incoraggiano imprese di nuova costituzione che praticano il caporalato

L'Amministrazione regionale, su iniziativa dell'assessore alla Sicurezza, si è fatta promotrice di un incontro, tenutosi stamane, con i rappresentanti territoriali di Aiac (l'Associazione italiana amministratori di condominio), Anaci (l'Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari), Ance (l'Associazione nazionale costruttori edili) e

Ape-Confedilizia (l'Associazione della proprietà edilizia) al fine di analizzare le cause che hanno portato al grave episodio di sangue registrato sabato a Trieste e individuare, nei limiti delle proprie competenze, alcune proposte funzionali a disinnescare i fenomeni di criminalità legati agli appalti edili.



Nello specifico, le parti hanno posto in evidenza i rischi connessi alle misure di rilancio del settore, quali il bonus facciate, che - in assenza di un'opportuna pianificazione su base pluriennale - producono il proliferare sul mercato di imprese di nuova costituzione, funzionali a rispondere all'incremento della domanda, che troppo spesso fanno ricorso a pratiche di caporalato.



La Regione e le Associazioni di categoria hanno pertanto convenuto sull'urgenza di offrire un proprio contributo per superare le criticità evidenziate e si sono impegnate a raccogliere, già nei prossimi giorni, alcune proposte operative da inserire in un decalogo di "best practices" che impegni tutti i soggetti pubblici e privati attivi sul territorio a mantenere alta l'attenzione sul mondo dell'edilizia.