Agguato in villa in Carso, trafitto da proiettile, grave sessantenne

MONRUPINO - Un uomo del 1956 è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara dopo essere stato raggiunto da almeno un colpo di pistola, esploso da ignoti all'entrata della sua casa di Rupinpiccolo. L'episodio è avvenuto nella serata di oggi 16 gennaio. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato la vittima in codice rosso al nosocomio triestino. La vittima sarebbe stata sorpresa alle spalle, mentre stava rincasando e sarebbe stata derubata del Rolex. L'uomo sarebbe stato minacciato. La notizia è in aggiornamento.