Colpi d'arma da fuoco in pieno centro a Trieste, gravi due operai

Due dei sette feriti durante la sparatoria di questa mattina in via Carducci a Trieste sono stati sottoposti ad intervento chirurgico all'ospedale di Cattinara (dove sono ricoverati anche altri tre operai coinvolti) mentre le ultime due persone, in condizioni buone, sono state ricoverate presso l'ospedale di Monfalcone. La sparatoria è avvenuta pochi minuti prima delle 8 nei pressi del Carducci Cafè, luogo in cui sono stati sparati numerosi colpi d'arma da fuoco. Sul posto sono intervenute l’automedica e cinque ambulanze del 118, più una ambulanza della Croce rossa italiana.