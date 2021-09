Stroncata la faida tra clan, altri arresti e perquisizioni: il video del blitz di polizia

Stangata sui permessi di soggiorno, in ginocchio la famiglia che aveva organizzato la spedizione punitiva. I nomi degli arrestati, 150 poliziotti impegnati nell'operazione Crazy Shooting. Arrestato anche un membro dei Krasniqi. Perché in questa storia non ci sono né buoni né cattivi