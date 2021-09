Sparatoria in via Carducci: fermati al Lisert due presunti colpevoli

Sono stati fermati in prossimità del Lisert due presunti colpevoli della sparatoria in via Carducci. Stando a quanto si apprende le forze dell'ordine avrebbero fermato un'auto, all'interno della quale sarebbero state rinvenute delle armi. Anche in questo caso sarebbero stati esplosi dei colpi di pistola. Secondo alcune testimonianze un uomo incappucciato che aveva esploso alcuni colpi di pistola in via Carducci sarebbe fuggito di corsa. Uno dei colpevoli potrebbe quindi essere ancora a piede libero.

Notizia in aggiornamento