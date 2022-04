Sparatoria in via Carducci: i 12 imputati patteggiano

Hanno patteggiato la pena i 12 imputati per la sparatoria in via Carducci dello scorso settembre. I due imputati accusati di tentato omicidio, legati alla famiglia Islami, sono stati condannati a quattro anni e otto mesi, mentre gli altri dieci, accusati invece di lesioni gravi, hanno ricevuto condanne da due anni e quattro mesi a due anni e sei mesi. Il pm ha raggiunto con le parti un accordo, poi accolto dal Gup Luigi Dainotti. La sparatoria ha coinvolto due famiglie: Islami e Krasniqi, in lotta per questioni riguardanti anche gli appalti edili. L'episodio del quattro settembre era stato preceduto da una rissa in piazza Sansovino e altri episodi di violenza.