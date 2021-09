"Sparava ad altezza uomo" la testimonianza di un passante

Il racconto di un testimone oculare della sparatoria avvenuta poco prima delle 8 in via Carducci

"Mi tremano ancora le gambe". A parlare è un testimone oculare della sparatoria avvenuta all'altezza del civico 12 di via Carducci poco prima delle 8 di oggi e che ha provocato sei feriti di cui uno grave. "Ho visto due tre persone in mezzo alla strada tra via Carducci e via San Francesco - così le prime parole - e un'altra arrivare dal Carducci Cafè pistola in mano che ha sparato ad altezza uomo".

Altre persone coinvolte nel fatto di cronaca hanno usato spranghe e alcuni paletti che si trovano a bordo strada. "Erano almeno in sei" prosegue così la testimonianza. La persona che ha sparato, secondo un'altra testimonianza raccolta da TriestePrima, si sarebbe dato alla fuga "scappando incappucciato lungo via San Francesco".

Almeno due macchine sono scappate in direzione di piazza Oberdan.