Spara nel porto di Zara, 44enne arrestato dopo una notte di trattative

Intorno alle 23 di ieri, 28 aprile, un uomo ha esploso diversi colpi di pistola nel porto Gazenica a Zara. Si tratta di un cittadino sloveno di 44 anni che è stato arrestato alle 6:30 di questa mattina, dopo una lunga notte di trattative. Come riportato dal media croato Index, l'uomo ha esploso una decina di colpi verso il mare ma, secondo quanto dichiarato dalla Questura, ha ferito anche uno degli agenti. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Non sono ancora chiari i motivi del folle gesto; al momento gli verrà fornita assistenza medica.