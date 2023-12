Bloccati in grotta a 80 metri di profondità, soccorsi giovani speleologi triestini

SEZANA (Slovenia) - Due speleologi triestini di 16 e 17 anni sono stati recuperati dopo essere rimasti bloccati, ad una profondità di circa 80 metri, in una grotta nei dintorni di Se?ana, in Slovenia. Secondo fonti di polizia, l'intervento di recupero per riportare i due ragazzi in superficie, avvenuto nella Golokratna jama nella tarda serata del 23 dicembre, ha visto la presenza di 15 speleologi del soccorso alpino sloveno. I due non sono rimasti feriti. Sono stati gli stessi minorenni, grazie al segnale della rete mobile, a chiamare i soccorsi.