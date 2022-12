Si è spento Leopoldo Peratoner, storico pediatra del Burlo

E' mancato all'affetto dei suoi cari Leopoldo Peratoner, storico pediatra del Burlo e in seguito responsabile del Dipartimento materno infantile dell'azienda ospedaliera di Pordenone, nonchè primario del reparto pediatrico. Dopo la pensione, dal 2007 al 2013, aveva collaborato con il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano per la gestione dell’Area Giovani. Così lo ricorda in un post su Facebook il collega Giorgio Simon, ex direttore generale ASS5 Friuli Occidentale: "Maestro di scienza, gentilezza e umanità".