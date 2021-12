Spid, Green pass e "come finisce Masha e Orso", ecco le parole più ricercate nel 2021 in Fvg

La parola più cercata nel 2021 su Google? Green Pass, ma anche Raffaella Carrà. Il più famoso e utilizzato motore di ricerca al mondo ha come sempre pubblicato i "Google Trends 2021" i risultati delle tendenze degli utenti nel richiedere qualche informazione quest'anno.

E scorrendo i dati si scopre come friulani e giuliani siano tra i più bramosi in Italia a informarsi sul certificato verde.

Prima in classifica, sotto la voce “Green Pass” tra le voci più ricercate nell'anno che sta per concludersi, infatti, è la Val d'Aosta, seguita a ruota proprio dal Friuli Venezia Giulia, che si piazza al secondo posto prima del Veneto. Rimanendo in tema Covid, la ricerca su “tampone faringeo” fa schizzare la nostra regione al terzo posto in Italia, dopo Toscana e Veneto.

Tutti pazzi per gli europei, meno per la Raffa nazionale

Lasciando da parte la pandemia, si scopre come i corregionali, tra le parole più ricercate, non siano tra i più fanatici di calcio, dato che alla ricerca “Serie A”, in vetta alla classifica, il Friuli Venezia Giulia figuri appena sedicesimo. Diverso discorso per “Europei”, seconda parola più cliccata nel 2021 in Italia. Qui friulani e giuliani balzano al secondo posto dopo la Val d'Aosta e prima delle Marche.

E la Raffa nazionale? Vita, morte, purtroppo avvenuta il 5 luglio di quest'anno, e miracoli della più amata show girl del Bel Paese, sono state cercate su Google al quarto posto in assoluto. Non tanto, però, in Fvg, visto che la regione, alla voce "Raffaella Carrà" figura al dodicesimo posto.

Il destino di Masha e Orso

Dove il Friuli Venezia Giulia primeggia, invece, è per cercare “come fare lo Spid”, primo dei risultati di “come fare per..”. In questo caso la regione svetta in testa alla classifica prima ancora di grandi regioni come Lazio (secondo posto) o Veneto (terzo).

Sul “come...”, oltre a “come fare il Green Pass”, i corregionali sembrano essere molti interessati a “come funziona il vaccino Pfizer” (terzo posto), ma anche a “come finisce Masha e Orso” (settimo posto in Italia), la serie animata russa diventata in pochi anni seguitissima in tutto il mondo, Italia compresa.

Tra tutte le città italiane da visitare, inoltre, gli abitanti del Friuli Venezia Giulia, sarà per la posizione, nel 2021 hanno ricercato soprattutto “cosa vedere a Venezia” (secondo posto), ma anche a Napoli (terzo posto).

Dal Ddl Zan a LOL

Interessatissimi, infine, i corregionali su “cosa significhi ddl Zan” (quarto posto in Italia), “resilienza” (secondi) e, curioso, l'acronimo “LOL” (secondi), che, per chi non lo sapesse, significa “laughing out loud”, cioè “ridendo rumorosamente”.