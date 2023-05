Sport e solidarietà, il 18 maggio al via la sesta edizione del Torneo "Fabio Zuccheri"

SAN VITO AL TORRE (UDINE) - Il 18 maggio prende il via la sesta edizione del Torneo di Calcio Giovanile "Fabio Zuccheri", dedicato al giovane calciatore prematuramente scomparso durante un allenamento. Il torneo si svolgerà fino al 28 maggio a San Vito al Torre al campo sportivo intitolato a Fabio Zuccheri e i proventi dell'iniziativa andranno all'Associazione Ricerche Cardiopatie Aritmiche (A.R.C.A.). Il torneo vedrà la partecipazione di 12 squadre regionali, che si contenderanno il titolo nella categoria Under 14, classe 2009. La competizione si svilupperà attraverso tre gironi, composti da quattro squadre ciascuno, e le migliori formazioni regionali si sfideranno per il titolo domenica 28 maggio.

La giornata di sabato 27 maggio, presso il campo di San Vito al Torre, sarà animata da una partita di beneficenza tra la rappresentativa dei giornalisti e le vecchie glorie dell'Udinese Calcio. Un'occasione per promuovere lo spirito di solidarietà che caratterizza questo evento sportivo. Le finali si disputeranno il 28 maggio nel campo di San Vito al Torre, con un triangolare tra le prime classificate di ogni girone. I gironi sono così composti: nel girone A troveremo Sant'Andrea San Vito (TS), Donatello Calcio (UD), Manzanese Calcio (UD) e Comunale Fontanafredda (PN); nel girone B si affronteranno Trieste Victory Academy (TS), Ancona Lumignacco (UD), Pro Cervignano Muscoli (UD) e Cjarlins Muzzana (UD); nel girone C si sfideranno San Luigi Calcio (TS), Pagnacco (UD), Fiumicello 2004 (UD) e UF Monfalcone (GO).

I campi sportivi interessati dal torneo si trovano a San Vito al Torre, Aquileia, Cervignano del Friuli, Fiumicello, Mariano del Friuli, Tapogliano al Torre, Trivignano Udinese, Villa Vicentina e Visco. La manifestazione gode del patrocinio dei comuni di Aquileia, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Cormons, Fiumicello Villa Vicentina, Mariano del Friuli, San Vito al Torre, Trivignano Udinese e Visco, nonché del patrocinio del CONI, della FIGC e della LND FVG.

Il Comitato d'Onore è composto dalle più alte cariche civili e militari della regione, testimoniando l'importanza e l'impegno che il torneo ha assunto nel promuovere i valori sportivi e solidali tra i giovani calciatori del Friuli Venezia Giulia. L'attesa è palpabile per questa sesta edizione del Torneo di Calcio Giovanile "Fabio Zuccheri", che si preannuncia come un'occasione di sport e solidarietà.