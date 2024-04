Nasce lo sportello TiAscolto per favorire il sostegno psicologico

TRIESTE - Nasce lo sportello TiAscolto, progetto sociale sorto per favorire il sostegno psicologico e psicoterapia, grazie alla collaborazione tra l’associazione TiAscolto e la cooperativa Amico. Obiettivo dell’iniziativa è quello di favorire un’ampia partecipazione che vada oltre le disuguaglianze sociali e le problematiche economiche.

L'associazione

L’associazione TiAscolto nasce a Torino nel 2013, affiliata Arci dal 2019, è formata da un gruppo di cittadini, psicologi e psicologhe, di diverso orientamento, impegnati nel contrasto delle diseguaglianze sociali e di salute attraverso attività di clinica e di extraclinica. Attualmente è presente in cinque città, Torino, Milano, Lecce, Trento e Bologna, e Trieste sarà la sesta componente. La mission è quella di rispondere alla sempre più crescente domanda di aiuto psicologico e psicoterapico nella società di oggi.

Come funziona

Dopo la prima seduta totalmente gratuita, il costo delle successive sarà concordato direttamente tra professionista ed utente. La cooperativa Amico, costituita nel 1949, si occupa da oltre vent’anni del benessere delle persone, pensando e realizzando progetti di vita personalizzati per dare risposta ai bisogni sociosanitari, educativi, abitativi e di integrazione sociale e lavorativa con un approccio integrato e multidisciplinare. La sede di TiAscolto è in via Coroneo 4/c a Trieste in uno spazio messo a disposizione dalla cooperativa Amico. Per maggiori informazioni e per accedere al servizio tramite appuntamento: 324 7786104 (anche con whatsapp); e-mail tiascolto.trieste@gmail.com.