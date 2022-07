Lo sportello unico per le imprese compie 10 anni: tempi di attesa ridotti a un terzo

Compie 10 anni lo Sportello unico per le attività produttive, istituito nel 2012 come supporto per la semplificazione e la trasparenza delle pratiche burocratiche. Un servizio online che negli anni ha visto crescere la sua utenza di pari passo con la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, e che in un decennio ha visto ridurre a meno di un terzo i tempi di attesa per completare le pratiche. Alcuni dati in merito alla storia di questo servizio sono stati comunicati stamattina in una conferenza stampa in Municipio dagli assessori Tonel (Attività produttive) e Lobianco (Digitalizzazione) oltre ai dirigenti comunali Franco Bandelli e Francesca D’Ambrosi.

Cos'è il Suap

Il Suap è il punto d’accesso unico per il richiedente che deve aprire un’attività e curarne le vicende amministrative, e fornisce una risposta unica a nome di tutti gli enti coinvolti nel procedimento, quali Regione, Asugi, Agenzia delle Dogane e Monopoli, Camera di Commercio, Questura. E’ possibile in ogni momento, 24 ore su 24 inclusi i giorni festivi, presentare richieste in via telematica o visionare i documenti inerenti la propria attività. Il 17 per cento delle richieste, infatti, viene avanzata fuori dall’orario lavorativo. La carta è stata quindi completamente eliminata, in favore anche di una maggior trasparenza nella pubblica amministrazione.

“Lo Sportello unico per le imprese – ha dichiarato Tonel - è un servizio che la Pubblica amministrazione offre ai cittadini in un momento di grande fermento economico come quello che la città sta vivendo ed è essenziale dare risposte di immediatezza e certezza dei procedimenti. Da segnalare la riduzione delle tempistiche, in 10 anni abbiamo fatto passi da gigante e possiamo dire che dai 60 giorni medi siamo arrivati a meno di 8 giorni per la risoluzione di una pratica e molte di queste (il 14 per cento nel 2021) si risolvono anche in giornata. Un punto d’orgoglio per il Comune di Trieste”.

L'assessore all'Innovazione tecnologica e transizione digitale Michele Lobianco ha invece ribadito come “il SUAP è la risposta alla necessità di semplificazione da parte delle imprese che chiedevano un unico interlocutore e ora la sfida sarà quella di offrire sempre maggiore flessibilità per chi dovrà aprire un'attività”.

Alcuni dati

I procedimenti attivati sono per la stragrande maggioranza relativi a Commercio e somministrazione (46 per cento), seguiti da artigianato e servizi, turismo e strutture ricettive e sanità. Gli anni in cui sono state avviate più pratiche sono stati il 2018 (340) e, inaspettatamente, il 2020 (290). Nel 2021 "solo" 137. In totale, dal 2012 al 2021, sono state prodotte in modalità telematica 22540 pratiche, di cui 673 nel 2013 e 2916 nel 2021, dato non troppo dissimile dal picco pre pandemico del 2019 (3041 pratiche). I procedimenti andati a buon fine, l’anno scorso, sono stati la stragrande maggioranza, ossia poco più del 90 per cento. Il numero di contatti e richieste di informazioni in modalità telematica ha avuto un boom nel 2021, ben 2242 rispetto ai 956 del 2020.