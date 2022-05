Spot pubblicitario a Trieste: tutti i divieti e le chiusure

P er consentire di effettuare le riprese dello spot pubblicitario “Musical Chairs” della società di produzione Sndkat di Lubiana, in collaborazione con FVG Film Commission, Regione FVG e in coorganizzazione col Comune di Trieste, nella giornata di lunedì 30 maggio - s ulla Strada Vicentina (Napoleonica lato Prosecco), presso il Convention Center e la Centrale Idrodinamica all’interno del Porto Vecchio ed all’interno delle gallerie Sandrinelli e San Vito - sono stati disposti i seguenti provvedimenti di viabilità:

Riprese all’interno delle gallerie Sandrinelli e San Vito (dalle ore 01,00 alle ore 04,00)

l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione (ore 0,00 – 24,00) per tutti i veicoli laddove non già esistente, via Silvio Pellico, nel tratto compreso tra Piazza Goldoni e e la Galleria Sandrinelli (ambo i lati);

l ’istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale all’interno delle Gallerie Sandrinelli e San Vito, non in contemporanea e per il tempo strettamente necessario all’effettuazione delle riprese con la camera car, gestito dal personale della Polizia Locale ed eventualmente in caso di impossibilità a presenziare da parte degli stessi potrà essere gestita dal personale dell’organizzazione; l’istituzione del divieto di transito veicolare in via Silvio Pellico, con deroga ai frontisti che potranno accedere alle proprietà presenti sulla via stessa.

Riprese sulla Strada Vicentina (dalle ore 06,00 alle ore 20,00)

l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione (ore 0,00 – 24,00) per tutti i veicoli laddove non già esistente, in strada Vicentina (Napoleonica lato Prosecco), per un tratto di 500 ml circa corrispondente a tutto il tratto asfaltato a partire dal piazzale adibito a parcheggio in direzione Opicina (ambo i lati);

l’istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale (esclusivamente nell’orario 06,00-20,00) in strada Vicentina (Napoleonica), nel tratto indicato al precedente punto per il tempo strettamente necessario all’effettuazione delle riprese con la camera car,gestito dal personale della Polizia Locale ed eventualmente in caso di impossibilità a presenziare da parte degli stessi potrà essere gestita dal personale dell’organizzazione.

Riprese Porto Vecchio tra Convention Center e Centrale Idrodinamica ( dalle ore 13,00 alle ore 18,00)