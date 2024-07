Infortunio nel porto di Monfalcone: sbarra da due tonnellate sul piede, due dita amputate

MONFALCONE - Grave infortunio sul lavoro nel porto di Monfalcone: cade una sbarra da due tonnellate e schiaccia il piede di un operaio, che subisce l’amputazione di due dita. Come riporta Il Piccolo, è successo in stiva a Portorosega nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 13 luglio, a un 35enne in forza all’impresa Alto Adriatico.

L’uomo ha affrontato un lungo intervento chirurgico all’ospedale San Polo di Monfalcone e gli sono stati amputati l’alluce e la prima falange dell’indice del piede sinistro. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, sulla quale indagano gli ispettori Asugi del dipartimento Prevenzione sui luoghi di lavoro. Sul posto anche polmare e capitaneria di porto. L’operaio dovrà affrontare una lunga riabilitazione.