Spray urticante al Carducci: evacuata la scuola, 118 sul posto

Spray urticante alla scuola Carducci, durante l'intervallo alcuni studenti iniziano ad accusare problemi di respirazione, la scuola viene evacuata e una quindicina di persone vengono visitati dagli operatori del 118. Un delicato intervento, a quanto dichiarato dalla centrale Sores, contattata tramite il 112, che mandato sul posto gli operatori del 118. E' successo alle ore 12:45. Per cause al vaglio, è stato diffuso quello che sembrerebbe dello spray spray al peperoncino. Sul posto due ambulanze e un'automedica per verificare che non si verificassero situazioni di gravi allergie e intossicazioni. Tutte le persone coinvolte sono state trattate sul posto con l'aerosol, per nessuna di loro è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco con nucleo Nbcr (che non hanno rilevato la presenza di altre sostanze tossiche) e i Carabinieri di via Hermet. Ignoto l'autore del gesto. La scuola rimarrà chiusa fino a domenica compresa.