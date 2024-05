Trieste Spring Run, inaugurata l'installazione artistica interattiva di Jan Sedmak

TRIESTE - Prosegue il ricco calendario di eventi collaterali legato alla Trieste Spring Run, organizzata dall’Apd Miramar con la collaborazione dell’Asd Trieste Atletica Aps, la coorganizzazione del Comune di Trieste e il patrocinio della Regione Friuli-Venezia Giulia. Nella giornata di oggi, dopo la Trieste Spring Young che si è svolta al mattino alla presenza di oltre 1500 studenti delle scuole materne e primarie della città, l’apertura del Centro Expo dedicato a informazioni e iscrizioni, in Piazza Unità, è stata accompagnata dall’inaugurazione di un’opera d’arte collaborativa realizzata dal noto artista e illustratore triestino Jan Sedmak con il contributo di AcegasApsAmga. Hanno preso parte alla presentazione l’Assessore alle Politiche del Territorio del Comune di Trieste Michele Babuder, la responsabile dei rapporti con gli stakeholders di AcegasApsAmga Luciana De Mori e la testimonial della manifestazione: la nuotatrice paralimpica Giorgia Marchi.

L’opera consiste in un mosaico dai tasselli numerati: ogni numero corrisponde a quelli stampati sui pettorali degli iscritti. Dopo aver partecipato a un breve quiz sugli argomenti del riciclo, della raccolta differenziata e della sostenibilità ambientale, i partecipanti potranno applicare la propria tessera sull’ampio tabellone posizionato all’interno del Centro Expo, andando a comporre l’opera. Una telecamera riprenderà in timelapse il processo di completamento dell’opera. “Questa è una di quelle piccole-grandi iniziative che l’amministrazione comunale sostiene con convinzione - le parole di Michele Babuder - il progetto riguarda il benessere di tutta la collettività e dell’ambiente e riveste per questo grande importanza in una rassegna, che mette al centro la città di Trieste e i suoi abitanti”.

“Questa iniziativa nasce con l’obiettivo di mettere insieme la sensibilizzazione rispetto alla raccolta differenziata all’arte, che quest’anno è la grande novità della Trieste Spring Run - ha sottolineato Luciana De Mori di AcegasApsAmga - Come azienda sosteniamo da anni la manifestazione, portando avanti insieme alle associazioni promotrici i valori dello sport, della sostenibilità e della partecipazione”. Anche Giorgia Marchi, testimonial dell’intera manifestazione e presente anche in mattinata in occasione delle premiazioni della Trieste Spring Young, ha espresso la sua opinione sull’utilità dell’installazione artistica: “Personalmente ho scoperto, anche io tramite il quiz, tante informazioni di cui non ero a conoscenza. Trovo l’idea utile e interessante per aiutare le persone ad assumere nuove e sane abitudini”.