In giro dopo le 22 senza un motivo valido: sanzionato 19enne

Personale della Squadra Volante della Questura ha sanzionato ieri sera, poco prima delle 23, un 19enne serbo residente in città, già noto alle forze dell’ordine, che non aveva giustificato motivo per trovarsi in strada. Si trovava a bordo di un’autovettura guidata da un suo connazionale che stava rientrando dal lavoro e che è stata fermata in piazzale De Gasperi. Nel complesso, durante questa settimana la Polizia di Stato ha controllato nell’intera provincia 4708 persone sanzionandone 63, di cui 10 durante le ore di coprifuoco.