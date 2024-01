In via san francesco

/ Via San Francesco D'Assisi

Si scaglia contro un'auto della polizia, denunciato

I fatti sono avvenuti in via San Francesco verso le 3 del mattino. L'uomo, un cittadino nato in Niger e regolare sul territorio italiano, si sarebbe dapprima reso protagonista di una aggressione nei confronti di un altro soggetto, per poi scagliarsi contro la polizia