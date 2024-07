Vanno a tonni, pescano uno squalo volpe per sbaglio, rilasciato esemplare di quattro metri

TRIESTE - Non è la prima volta che un esemplare di squalo volpe si fa vedere nelle acque del golfo di Trieste, ma questa volta l'esemplare è stato protagonista di un curioso siparietto. Quattro amici (Stefano Farina, Luka Aleksic, Filippo Gronda e Tommaso Stulle), a bordo di una barca impegnata nella pesca del tonno, hanno immediatamente rilasciato uno squalo volpe di circa quattro metri dopo averlo pescato per sbaglio. Nel video, girato da chi era a bordo della barca, si vede chiaramente il taglio della lenza alla quale era rimasto impigliato l'esemplare. "Subito dopo averlo rilasciato è tornato in profondità e non l'abbiamo più visto" così i quattro amici.