Sradicata nuova colonnina autovelox appena installata a Sgonico

Sradicata e fatta sparire una colonnina autovelox nel comune di Sgonico: è accaduto la notte di Natale sulla Provinciale 6, che congiunge Gabrovizza e Ternova piccola, passando per Sales. Lo riporta un articolo del Piccolo. Recentemente erano pervenute in Comune segnalazioni di diverse auto che sfrecciavano in quella zona oltre il limite di velocità, motivo per cui la sindaca Monica Hrovatin si è attivata per installare alcuni autovelox, al fine di prevenire incidenti in strade non attrezzate a quel tipo di "performance". Il cosiddetto progetto "Attentamente" era in fase preliminare e le apparecchiature misuravano soltanto la velocità ma non erano collegate a strumentazioni delle forze dell'ordine. Il Comune ha sporto denuncia per furto alle autorità e si sta indagando per trovare i colpevoli.