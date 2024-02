"Detriti, frighi e immondizie: ma gli stabilimenti non dovrebbero tener pulito sempre?"

"In questa bella domenica di sole come tanti altri triestini e centinaia di turisti di diverse nazionalità sono andato con la famiglia a passeggiare al parco di Miramare. Mio malgrado ho dovuto constatare il generale degrado e la montagna di immondizia che è stata abbandonata da ormai almeno tre mesi dalla famosa mareggiata, lungo la linea di costa in concessione allo stabilimento Sticco. Alcuni turisti austriaci si fermano e scuotono la testa, indicano i detriti, frighi ed immondizie di vario genere e commentano. Mi sono vergognato. Evidentemente questi signori che hanno in concessione il tratto di linea di costa pubblica, si sentono i padroni e non i custodi di qualcosa che non gli appartiene. Mi chiedo inoltre se non sia obbligo, oltre a una questione di buon senso, tenere ordinato e pulito quel tratto di costa in inverno così come d'estate, sotto agli occhi di migliaia di turisti che si recano in visita in uno dei luoghi più suggestivi, belli e curati della città. Malgrado altre realtà colpite dal maltempo lungo la costa abbiano riprisitnato la situazione in pochi giorni, qui ancora non si vede una reale pulizia. Ancora una volta la mancanza di senso civico, prevale su quello di comunità". Lettera firmata

La redazione rimane a disposizione per eventuali repliche da parte dei gestori dello stabilimento