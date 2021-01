Gli staccano la corrente e lui lancia una bomba a mano: tre feriti

E' successo a Pakrac, a circa 150 km a sud-est di Zagrabria. Uno dei feriti è in condizioni critiche

Incredibile incidente a Pakrac, a circa 150 km a sud-est di Zagrabria. Intorno alle 9 di mercoledì 27 gennaio, un 71enne ha lanciato una bomba a mano contro i dipendenti dell'Ente elettroenergetico croato (HEP), dopo che questi gli hanno staccato la corrente per morosità. Lo riporta Lavoce.hr. Due dipendenti dell'Heo sono rimasti feriti, mentre un terzo è in condizioni molto critiche. Il proprietario della casa, dopo aver lanciato l'ordigno, si è chiuso in casa, ma la Polizia è riuscita ad arrestarlo.