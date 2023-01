Il Ferrini avanti nel degrado più assoluto, il futuro dell'area in sospeso

La lista delle promesse e dei progetti è lunghissima, ma ad oggi il campo intitolato al grande Giorgio Ferrini è ancora in totale stato di abbandono. Nonostante le molte rassicurazioni ed interventi per mettere in sicurezza la struttura, l'area è in preda al degrado più assoluto

TRIESTE - La lista delle promesse e dei progetti è lunghissima, ma ad oggi il campo intitolato al grande Giorgio Ferrini è ancora in totale stato di abbandono. Nonostante le molte rassicurazioni ed interventi per mettere in sicurezza la struttura, l'area è in preda al degrado più assoluto. Il faraonico progetto annunciato in pompa magna dalla precedente giunta Dipiazza e dalla Triestina calcio si è sgonfiato. La nuova proprietà dei rossoalabardati ha fatto sapere di non essere interessata all'opera, così il Comune studia soluzioni alternative. Tra queste c'è la ristrutturazione delle palazzine e del manto erboso, così da poter assegnare il Ferrini a qualche società di calcio dilettantistica triestina. Tra questi si è fatto avanti il Chiarbola Ponziana del presidente Nordici. Tuttavia, non basta rivendicare. Per legge, infatti, il Comune dovrà bandire una gara. Insomma, il futuro è tutt'altro che scritto.