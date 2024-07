Stadio Rocco, Triestina e Comune al lavoro per la concessione, sarà di almeno 25 anni

TRIESTE - La direzione intrapresa è ormai quella di una concessione dello stadio Nereo Rocco della durata "di almeno 25 anni" e con un investimento di circa un milione di euro l'anno per la struttura di Valmaura. Non c'è ancora niente di definito nell'operazione, ma la Triestina e l'amministrazione comunale sembrano sempre più intenzionate a chiuderla quanto prima. La decisione, scaturita sull'onda delle polemiche e del caos che si era venuto a creare durante la passata stagione a causa del trasferimento a Fontanafredda (in seguito al rifacimento del manto erboso post concerto dei Maneskin), trova sostanzialmente d'accordo sia i rossoalabardati che il sindaco Dipiazza. A gestire l'operazione, nel dietro le quinte, ci sono gli assessori Bertoli e Lodi, mentre per la Triestina il presidente ha incaricato i legali della società. Questo perché, come spiegato da Gianbattista Domestici, general manager intervenuto in Comune in occasione della conferenza stampa per il Memorial Figli delle Stelle, "bisogna che le cose vengano fatte bene e niente deve essere fuori posto". Il sindaco Dipiazza gongola all'idea di togliersi quello che l'anno scorso si era trasformato in un peso che ha fatto tremare il palazzo (con il cambio di deleghe in corso tra l'assessore Rossi e Elisa Lodi), ma la questione è anche e soprattutto economica. L'amministrazione comunale spende più di quanto incassa per lo stadio e Dipiazza sarebbe felice di poter affidare l'impianto ad una società che ha affermato, più volte, di voler continuare ad investire per riportare il nome della Triestina più in alto rispetto al recente passato. Ma in tutto questo c'è un tema da considerare, ovvero quello dei concerti. Non è un mistero che la Triestina voglia organizzarli (diversi, secondo gli addetti ai lavori, i live già sul tavolo del presidente), ma qui le reazioni potrebbero non farsi attendere, perché non si parla più di calcio, ma di entertainment. E sulla piazza ci sono diversi interessi in quel campo.