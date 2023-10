Caso Rocco, il sindaco: "Ora deve decidere la Triestina, non è più un problema mio"

TRIESTE - "Castelli ha detto che si può giocare, mancano ancora nove giorni al 14 ottobre e mi ha detto che la Federazione, anche se non ha ancora mandato per iscritto, ma è d'accordo. Adesso la palla passa alla Triestina che deve decidere se vogliono giocare tra nove giorni o se vogliono aspettare il Vicenza. Non è più un problema mio, adesso è un problema loro. Il mio agronomo, che è quello che cura anche San Siro, ha detto che si può giocare". Le parole sono quelle del sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, interpellato questa mattina dopo le dichiarazioni rilasciate dal presidente dei rossoalabardati, Ben Rosenzweig. A tal proposito, commentando la frase "abbiamo investito per avere buone relazioni con il presidente Fedriga, non possiamo dire lo stesso del Comune", il primo cittadino ha risposto così: "Non sono problemi miei, siamo in democrazia e ognuno può fare le sue affermazioni". Alle 12:30 di oggi 5 ottobre, in piazza Verdi, è in programma una seconda conferenza stampa convocata dal numero uno dell'Unione.