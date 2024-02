Lavori Stadio Rocco: la Regione pubblica l'avviso per l'affidamento

TRIESTE - Novitò per i lavori di rifacimento dello Stadio Nereo Rocco: è stato pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse relativa agli interventi da un milione di euro. L'avviso è finalizzato all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, per l'affidamento dei lavori come rimedio alle criticità che potrebbero insorgere dall’eventuale attività concertistica estiva che interessi – in ipotesi – il terreno di gioco stesso.

Questi ultimi lavori saranno affidati solo se si ravviseranno le condizioni necessarie, ossia l’avvenuta esecuzione dei concerti ed il conseguente danneggiamento del manto erboso, nonché la disponibilità economica della stazione appaltante per provvedere agli interventi di ripristino. I lavori di rifacimento del terreno di gioco avranno la durata di sessanta giorni, mentre quelli per porre rimedio ai danni prodotti dall’eventuale attività concertistica estiva al terreno di gioco, qualora affidati, avranno durata di venti giorni.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con l'importo complessivo dei lavori che ammonta a un milione di euro (IVA esclusa) così divisi: importo lavori soggetto a ribasso pari a 982.820,56 euro di cui importo manodopera, non soggetta a ribasso, di 326.442 euro ed oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, di 17.179,44 euro. L’importo sarà finanziato dal Comitato regionale LND del Friuli Venezia Giulia, in qualità di destinatario del contributo elargito dalla Regione Friuli Venezia Giulia. La durata della pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato è di 15 giorni, in casi di urgenza riducibile a 5.

"Secondo il programma stabilito a suo tempo con l’Amministrazione comunale che è proprietaria dello stadio – le parole di Ermes Canciani, presidente del Comitato Regionale – abbiamo definito il capitolato per le imprese al fine di rispettare i tempi di realizzazione dei lavori. Per la prima volta la Regione destina un contributo al Comitato Regionale per un appalto, per cui è un impegno gravoso, ma che ci onora per la scelta fatta. E’ la conferma del grande, quotidiano rapporto che ci lega alla Regione Friuli Venezia Giulia".