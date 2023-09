"L'ombra dei Fratelli sul sindaco Dipiazza, Giorgio Rossi paga per tutti"

TRIESTE - "Ora Dipiazza è davvero un sindaco dimezzato su cui si stende l'ombra dei 'fratelli' e dell'assessore Lodi ormai carica di deleghe: il piano per il futuro si sta chiarendo. Dopo giorni di rimpalli e scaricabarile nel centrodestra alla fine il sindaco si è piegato, Giorgio Rossi paga per tutti, Elisa Lodi si prende lo Sport e la Lega sta a guardare. La squadra, i tifosi e i cittadini non contano nulla". Questo il commento del consigliere comunale del Partito democratico Luca Salvati, dopo la decisione da parte del primo cittadino di assegnare la delega allo Sport all'assessore Elisa Lodi.

Per Salvati "resta il fatto che in questa vicenda le responsabilità del sindaco sono enormi: è stato lui, in piena bagarre post partita col Trento, ad annunciare in diretta social i concerti a giugno al Rocco, aggiungendo incognite ulteriori sulla fruibilità dello stadio. A questa boutade è seguito un prolungato silenzio, nel mezzo di baruffe chiozzotte in maggioranza e mentre la Triestina era (ed è tuttora) costretta a trasferte continue"."Si ricordi - aggiunge il consigliere dem - l'intervista del sindaco che annunciava l'improbabile opzione Grezar per eventuali playoff, confermando la volontà politica di sacrificare la Triestina in favore dei concerti"."In questo quadro già di per sé imbarazzante, qualcuno dovrà spiegare - è l'interrogativo di Salvati - a che titolo gli organizzatori dei concerti di Ultimo e Max Pezzali abbiano iniziato a vendere i biglietti per gli eventi estivi se non esiste alcun atto formale con cui il Comune mette a disposizione lo stadio". Infine, sui social così la deputata di FdI Nicole Matteoni: "C’è chi parla e chi agisce. Noi agiamo".