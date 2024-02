Triestina e Comune al lavoro per il Rocco: "Con la legge stadi tutto più semplice"

TRIESTE - "Confermo che abbiamo avuto degli incontri e che entro breve ci troveremo di nuovo per portare avanti l'idea di un partenariato pubblico privato che possa concludersi con la gestione diretta dello stadio Rocco da parte della Triestina, per un periodo anche di 20, 25 anni". A dirlo è l'assessore al Bilancio Everest Bertoli, commentando le dichiarazioni emerse nella giornata di ieri 6 febbraio in occasione di una conferenza stampa convocata dai vertici della società rossoalabardata per spiegare l'esonero di Attilio Tesser e presentare il neoallenatore, Roberto Bordin.

Il ruolo della Regione

Durante la conferenza, l'amministratore delegato Sebastiano Stella aveva ribadito la volontà da parte della Triestina di prendere in mano la gestione dell'impianto di Valmaura. Tra il dire e il fare ci sono di mezzo le interlocuzioni che, nonostante le criticità legate alla ristrutturazione del manto erboso post concerto dei Maneskin, stanno andando avanti. Un ruolo importante - se non fondamentale - nella risoluzione delle controversie l'ha assunto il presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Il leghista Everest Bertoli ha quindi sul tavolo il piano per risolvere, una volta per tutte, la querelle.

La spiegazione

"Il partenariato pubblico privato in ambito sportivo è la via maestra per realizzare impianti sportivi, rigenerare aree pubbliche e promuovere momenti di aggregazione. Con il decreto legislativo 38 del 2021 (la cosiddetta Legge stadi) in Italia si può rendere più veloce e più semplice la procedura amministrativa per operazioni di questo genere". Stando a quanto risiede nella normativa, c'è anche la possibilità di andare in deroga rispetto alle gare pubbliche, ovvero procedere con un affidamento diretto. Inoltre, nel caso in cui la proprietà della Triestina da qua ai prossimi anni dovesse cambiare, la società subentrante sarebbe obbligata a gestire il pacchetto completo.

"Per una Unione sempre più in alto"

"In presenza di una società solida e di una proprietà importante - così Bertoli - la direzione è quella di una forte collaborazione tra amministrazione comunale e Triestina, per arrivare alla gestione diretta e, infine, ad una presenza di investimenti in ambito calcistico che a Trieste non si vedono da molti, troppi anni". Il progetto permetterebbe di ammodernare la struttura e, alla società, di disporre pienamente della struttura. L'annuncio di ieri di Stella sulla volontà di organizzare i concerti al Rocco direttamente come Triestina va esattamente in questo senso di marcia. "L'idea è quella di avere un unico obiettivo per trovarci con un'Unione sempre più in alto". Per l'assessore "quello che è successo non deve rappresentare un ostacolo ma, anche tenendo conto di ciò che non ha funzionato, trasformarsi in un'occasione per una ripartenza forte e una collaborazione importante".