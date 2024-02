Un Picasso star dell'asta Stadion, domani via all'esposizione

TRIESTE - Quattrocento lotti tra dipinti, argenti, arredi e una moltitudine di oggetti andranno all'asta presso la casa Stadion nelle giornate del 26 e 27 febbraio con la chiusura delle offerte programmata, per entrambe le giornate, dalle 17. L'esposizione inizia domani lunedì 19 e finisce domenica 25 febbraio. Dal 19 al 23 febbraio gli orari per l'esposizione saranno i seguenti: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, mentre sabato e domenica dalle 10 alle 13. Durante l'asta verranno messi in vendita mobili che spaziano dal '600 al design anni '60-'70, poltrone del 700, un trumeau austriaco, una credenza jugendstil e una grande libreria toscana. Tra gli oggetti che suscitano maggiore curiosità anche una collezione di sigilli orientali in giada e tra gli argenti una serie di 12 coppette con alla base un fauno che insidia una figura femminile distesa.

Non mancheranno i dipinti dei pittori triestini. Veruda, Rietti, Bergagna, Grimani, Flumiani, Croatto , Parin, Barison, Fittke, Bressanutti alcuni dei pittori presenti con una o più opere. Tra le chicche presenti non si possono non segnalare il lotto 394 Pablo Picasso 1881-1973 'Le Cavalier' (1968) cm. 62,5x45,5 - litografia a colori, il lotto 304 una tecnica mista di Afro già archiviata 'Passeggiata archeologica' (1950) cm. 22x28, un'opera di Emilio Vedova, una tecnica mista su carta del 195 di Tancredi-Parmeggiani, una scultura degli anni '40 di Mascherini, il lotto 260 una matita su carta disegnata anche al retro di James Ensor e un ritratto di fatto dalla pittrice- attrice Juliette Mayniel nonchè madre dell'attore Alessandro Gassman.

Per il design poltrone disegnate da Phillippe Stark, delle lampade di Vico Magistretti, due tavoli firmati da Piretti per Zinelli&Perizzi, sette sedie Steiner Germany modello Biscia. Disegno di P. Mourgue, anni '70 e il lotto 277 una lampada da tavolo Foscarini in vetro giallo modello Wassily 6 con applicazioni di dischi colorati. Disegno di A. Tihany e J. Mancini 1985. Tra le grafiche segnaliamo opere di Music e Spacal e tra gli orologi una serie in oro da tasca oltre a gioielli e orologi da polso.