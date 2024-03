Continuava a perseguitare la sua ex, triestino di 46 anni in carcere

TRIESTE - Lo scorso 5 marzo un quarantaseienne residente nel comune di Monrupino e originario di Trieste è stato arrestato dopo aver violato più volte il divieto di avvicinamento alla sua ex fidanzata. L'uomo, indagato per atti persecutori, si era recato sul posto di lavoro della vittima chiedendo al titolare di intercedere affinché la donna ritirasse la querela sporta nei suoi confronti. Dopo le indagini a suo carico e visto l'aggravamento della sua posizione, il gip del tribunale di Trieste ha quindi emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dal personale della squadra giudiziaria del Commissariato di Opicina. Il quarantaseienne si trova rinchiuso nel carcere del Coroneo.