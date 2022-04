Cadavere trovato in Carso, segni di morte violenta: indagini in corso

Nel pomeriggio di ieri 2 aprile un uomo di 57 anni di nazionalità slovena è stato rinvenuto cadavere all'interno di un edificio residenziale non distante da Stanjel, alle spalle di Trieste. I segni della morte, secondo quanto riportato dal Dipartimento di Polizia di Capodistria, hanno mostrato un decesso violento. Per questo, la magistratura slovena (presente sulla scena con gip e pubblico ministero) ha aperto un'indagine per fare luce sulla vicenda. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo.