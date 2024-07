in una dolina a Samatorza

/ Località Samatorza

Trovato cadavere in Carso, è quello della donna scomparsa 20 giorni fa

Il corpo è quello di Stanka Mokole, sessantanovenne che lo scorso 16 giugno si era allontanata dalla propria abitazione di Sales, in comune di Sgonico. A rinvenire il corpo, in una dolina in località Samatorza, è stato un residente della zona