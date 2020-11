Case di riposo, Polidori: "Sì alla 'stanza degli abbracci' per i nostri anziani"

Una stanza in cui gli ospiti anziani delle case di riposo possano abbracciare i loro cari, attraverso un materiale plastico trasparente e morbido, e quindi in assoluta sicurezza. Si chiama "stanza degli abbracci" ed è stata di recente creata a Castelfranco Veneto, ma il vicesindaco Paolo Polidori ha in mente di portare la novità anche a Trieste.

"Un'iniziativa che va assolutamente presa in considerazione - dichiara Polidori in un post su Facebook - vanno valutate tutte le vie possbili per togliere da un dramma enorme le nostre persone anziane all'interno delle case di riposo. Questo anche perché le prospettive per il futuro non sono rosee. Già da tempo i parenti non possono visitare i loro cari e questo chissà per quanto tempo. Mi adopererò con tutte le forse per trovare dei fondi, in sinergia con l'azienda sanitaria, la politica e tutte le parti coinvolte per dare sollievo ai nostri cari e alla situazione devastante in cui si trovano".