Coronavirus, un caso nella scuola di Starazano: positiva una bambina

Una bambina della scuola dell'infanzia "Gianni Rodari" di Staranzano è risultata positiva al Covid-19. Lo ha confermato il sindaco Riccado Marchesan a Telefriuli. La scuola, secondo quanto riportato, non è stata chiusa, ma è stata sospesa l'attività per una sola classe di circa 22 bambini. La struttura, sempre secondo quanto dichiarato dal sindaco è stata sanificata, mentre si attendono i risultati dei tamponi non solo per i compagni, ma anche per i maestri.

