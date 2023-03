Giacomini lancia l'academy per il cinema, ecco Stardust Lab

TRIESTE - Stardust continua ad investire nel digitale e lo fa con il lancio della social house per creators del cinema. La notizia, diffusa ieri da Primaonline, riguarda da vicino Trieste perché Simone Giacomini, numero uno di Stardust, è presidente della Triestina. A dire il vero il capoluogo regionale c'entra anche perché Stardust è controllata Gedi, nel frattempo impegnata nella vendita di numerose sue testate, tra le quali Il Piccolo. L'apertura della nuova academy (22 milioni di follower complessivi, villa di oltre 1000 metri quadrati alle porte di Roma) vedrà la partecipazione di nove giovani che ogni giorno lavoreranno con il supporto di alcuni protagonisti del cinema italiano, tra tutti Mimmo Calopresti e Cinzia Th Torrini. Nel frattempo, la Triestina ha conquistato sette punti su nove nelle ultime tre partite, ma sull'entrata in società dei nuovi soci annunciati, Giacomini non ha ancora parlato.

Stardust Lab

Il nome scelto per l'academy è Stardust Lab e rappresenterà il primo community channel cross-plattform (vale a dire con contenuti provenienti da diverse piattaforme come TikTok, Instagram e YouTube), con un particolare focus su cinema, serie tv, documentari e animazione. Primaonline afferma che è prevista la partecipazione di "ospiti d'eccezione, tra attori, registi, sceneggiatori e protagonisti dell'industria cinematografica". Quotidianamente si terranno corsi di recitazione, dizione e storia del cinema.

Le parole di Giacomini

“Abbiamo una responsabilità generazionale – queste le parole di Giacomini a Primaonline – vogliamo offrire formazione gratuita a un gruppo ristretto di profili che si sono distinti per le loro qualità social e umane e con una spiccata passione e propensione verso il cinema. Affiancare la formazione teorica alle esperienze sul campo da una parte, insieme alla grande amplificazioni dei messaggi che i talent faranno dall’altra, costituisce un binomio mai visto prima in Italia e nel mondo, ne siamo orgogliosi”. Ecco i nomi dei nove giovani: Alessandro Scarpa (6.3 milioni di follower su TikTok), Christian D’Aloi (3.8 milioni di follower su TikTok), Aurora Celli (2.6 milioni di follower su TikTok), Jacqueline Zanetti (2 milioni di follower su TikTok), Nelson Chuck (3.2 milioni di followe su TikTok), George Ciupilan (1.7 milioni di follower su TikTok), Francesco Mirabelli (873mila follower su TikTok), Rachele Santoro (333mila follower su TikTok), Stephanie Bellarte (873mila follower su TikTok).